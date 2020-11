Musica negli ospedali, parte il progetto

È stato presentato nei giorni scorsi il progetto Pillole musicali per l’anima nato per portare, seppur a distanza, la musica negli ospedali della Toscana. La pandemia Covid-19 ha reso impossibile l’attività in presenza all’interno degli ospedali da qui l’idea di realizzare un progetto per continuare a offrire questo servizio oltre la presenza fisica, e al tempo stesso strutturare una risorsa desinata a rimanere nel tempo, utile anche per il futuro.

E’ con questo spirito che nasce www.pillolemusicaliperlanima.it, il primo sito internet dedicato alla musica in ospedale in Toscana e probabilmente primo esempio nel suo genere in Italia frutto della collaborazione tra Agimus Firenze, Grosseto, Arezzo e Livorno e tutte le Aziende sanitarie della Toscana: Usl Toscana Centro, Usl Toscana Sud-Est, Usl Toscana Nord-Ovest e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi.

Pillole musicali per l’anima raccoglie video unici e inediti, che i musicisti A.Gi.Mus. hanno scelto e registrato (e continueranno a farlo con nuovi contributi nel tempo) pensando a chi a vario titolo si trova a frequentare l’ospedale: degenti, familiari, medici, personale sanitario. Ogni video è preceduto da una dedica, una spiegazione, una fotografia del “dietro le quinte” in cui gli artisti raccontano qualcosa di sé e si avvicinano a chi ascolta ancora più che ad un concerto. I video sono etichettati in base ad alcune indicazioni legate alle emozioni che il brano suscita e raccolti in quattro categorie: energia, relax, amore, meditazione. E’ semplice, in questo modo, trovare la musica più adatta al proprio stato d’animo, anche per chi non ha una preparazione musicale e non si è mai avvicinato prima d’ora alla musica classica.

Le aziende ospedaliere promuoveranno l’esistenza di questa risorsa all’interno degli ospedali, così che i pazienti dal loro luogo di degenza possano navigare nel sito internet ed essere accompagnati dalla musica in tutte le fasi del ricovero e anche dopo. Il sito può essere consultato in totale sicurezza da smarphone, tablet e computer. Il merito della realizzazione tecnica del sito va a Marco Innocenti e Paolo Baldini dell’Asl Toscana Centro.

Anche attraverso i video sarà possibile un’interazione diretta con gli artisti: l’indirizzo agimus.firenze@agimus.it è a disposizione per chiunque abbia commenti, suggerimenti, domande o anche richieste di brani da aggiungere nella piattaforma. La parola chiave è personalizzazione quindi i video saranno rigorosamente inediti e diversi da altri video reperibili in rete, in quanto concepiti appositamente per gli ospedali della Toscana.