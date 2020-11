Serie D, il campionato riparte il 13 dicembre

Il campionato di serie D riprenderà domenica 13 dicembre con la calendarizzazione del programma gare previsto per l’8 novembre scorso in attesa dell’entrata in vigore del nuovo protocollo sanitario, la cui bozza è stata trasmessa dalla Figc oggi (30 novembre) ma che non può essere ancora pubblicata in considerazione dei necessari approfondimenti medici. È questa disposizione del Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti.



Per mercoledì (2 dicembre) rimane invece programmato il recupero della quinta giornata contro il Pro Livorno 1919 Sorgenti.

Sempre il Dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti ha deciso di prorogare la sospensione del campionato nazionale juniores under 19 2020/2021 fino al 2 gennaio, in attesa dell’entrata in vigore del protocollo sanitario.

Il campionato riprenderà il 9 gennaio con le gare programmate il 31 ottobre, mentre i recuperi delle gare non disputate saranno successivamente calendarizzati. In questo periodo le squadre potranno comunque continuare a svolgere gli allenamenti nelle forme consentite.