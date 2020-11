Via i pini pericolosi alla circoscrizione di Torre del Lago

Via i pini alla circoscrizione nel viale Marconi a Torre del Lago.

“Sono serviti anni (non scherzo) per avere tutte le autorizzazioni – commenta il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro – necessaarie per poter tagliare i pini diventati pericolosi”.

“Le radici – spiega il primo cittadino – avevano fatto diventare il piazzale una sorta di percorso da montagne russe. Sono iniziati i lavori e noi siamo contenti”.