Al via il corso di Its Prime per formare nuovi tecnici del settore cartario

Figure altamente specializzate, in grado di lavorare nel mondo dell’industria cartaria, che a Lucca ha il suo distretto di eccellenza. Sono quelle formate da Its Prime, l’istituto tecnico che realizza percorsi di formazione post diploma, che insieme all’agenzia Formetica ha organizzato il corso biennale Paper Gear, rivolto a coloro che intendono diventare tecnici superiori per l’innovazione dei processi e dei prodotti meccanici nel settore della meccanica cartaria.

Un progetto che si inserisce nelle tante attività formative specifiche per il cartario e che rappresenta un passaporto sicuro verso il mondo del lavoro, poiché realizzato tramite il coinvolgimento diretto delle aziende.

Il corso si rivolge ad un massimo di 25 allievi, si svolgerà a Lucca, ed avrà una durata di due anni con mille ore di lezione in aula e in laboratorio ed 800 ore di stage in azienda.

Le iscrizioni terminano sabato (5 dicembre) alle 12. È possibile iscriversi attraverso il sito di Its Prime (www.itsprime.it) accedendo alla sezione Corsi – Nuovi corsi, oppure, in alternativa, contattare i numeri 393.8383578 e 320.3141003 o scrivere una mail a info@itsprime.it.