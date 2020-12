Consorzio di bonifica, nel piano delle attività 2021 14 milioni di euro di lavori

Passa il vaglio dei consiglieri dell’assemblea consortile il Piano delle attività di bonifica 2021, votato in blocco nella seduta di ieri (30 novembre). Il Pab è lo strumento di pianificazione del Consorzio e contiene un fittissimo numero di interventi di manutenzione dei corsi d’acqua gestiti e delle opere idrauliche che si trovano su tutto il comprensorio, sia in pianura che nelle zone collinari e montane. Migliaia di lavori che nel loro insieme formano il tessuto principale degli interventi di prevenzione contro il rischio idrogeologico, perchè passano in rassegna ogni anno i corsi d’acqua maggiori e minori, che la Regione Toscana ha assegnato al Consorzio 1 Toscana Nord, affinchè questo li mantenga in efficienza.

Il processo che ha portato alla formazione dell’intero programma dei lavori 2021 è stato articolato e partecipato. Il documento contiene infatti le osservazioni delle amministrazioni comunali che fanno parte del nostro comprensorio (ben 63) che hanno dato un contributo importante per i territori che rappresentano e appena verrà approvato anche dalla Regione Toscana, sarà messo a disposizione di tutti i cittadini che potranno consultarlo in assoluta trasparenza.

“Invito tutti i cittadini a prendere visione del Piano, sia per tenere sotto controllo i lavori che eseguiremo e la tempistica, ma anche per comprendere le attività capillari che il Consorzio esegue per contrastare il rischio idrogeologico – spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – Al centro della nostra attività è la manutenzione dei corsi d’acqua, programmata e puntuale, che si traduce nella prima e fondamentale opera di prevenzione contro il rischio su tutto i territori che gestiamo, consapevoli che la manutenzione continua è una risposta certa per evitare disastri come purtroppo leggiamo anche nelle recenti cronache. Abbiamo presentato un programma dettagliato della portata di oltre 14 milioni di euro di lavori che verranno eseguiti senza prevedere incrementi al contributo di bonifica richiesto ai cittadini, facendo un grande sforzo per rispettare i tempi nonostante i problemi legati alla pandemia”.

L’elenco degli interventi è lunghissimo e dettagliato e per ciascun corso d’acqua il Consorzio ha previsto il cronoprogramma dei cantieri con inizio e fine lavori, importo e tipologia di azione. Si parla di taglio della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, di rimozione di depositi alluvionali, di riparazione di manufatti, di ripresa di scoscendimenti e frane. Sono previste inoltre tutte le attività per il mantenimento in efficienza degli impianti idrovori: le stazioni di pompaggio dell’acqua che tengono all’asciutto vaste porzioni del territorio, anche densamente abitate, collocate sotto il livello del mare. Basti pensare all’intera Versilia, alla costa Apuana, alla zona agricola tra il Lago di Massaciuccoli e il Comune di Vecchiano. Rientrano nei lavori di manutenzione anche tutti gli interventi per il funzionamento delle canalette di irrigazione nella Piana di Lucca e gli impianti irrigui della Lunigiana.

In linea con la normativa Regionale, il Piano delle Attività 2021, include per la prima volta le carte di identità dei corsi d’acqua. Schede tecniche dettagliate che annoverano le caratteristiche peculiari del corso d’acqua e gli interventi di manutenzione ‘gentile’, cioè con particolare attenzione agli habitat naturali, previsti sulle aste fluviali individuate come prioritarie dalla Regione Toscana: il torrente Frigido, Il fiume Camaiore, il Fiume Versilia, il Fiume Serchio, il Fiume Magra, il Torrente Ozzeri/Rogio, il Fiume Serra ed il Fosso di Scolo. Una parte delle risorse sono inoltre destinate a contrastare lo sviluppo delle specie aliene, fenomeno in crescente diffusione anche a causa della tropicalizzazione del clima, per effetto dei cambiamenti climatici.

“Abbiamo affrontato i temi ambientali adottando un approccio serio. La carta di identità dei corsi d’acqua è la sintesi di studi approfonditi degli habitat fluviali e di come la manutenzione diventi ‘gentile’, perché meno impattante sugli ambienti naturali – conclude Ridolfi -. Un team di professionisti del settore dell’ambiente biologi, agronomi, ingegneri ambientali, ha affiancato i nostri uffici tecnici con l’obiettivo di tutelare il patrimonio ambientale e naturale di fiumi e canali, secondo la normativa regionale.”