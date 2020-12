iocomproamassarosa, ecco l’auto dedicata

Parte ufficialmente la seconda fase del progetto #iocomproamassarosa che, dopo il successo del gruppo sui social prevede il sostegno alle consegne a domicilio dei commercianti attraverso un auto dedicata.

L’iniziativa lanciata dall’assessore ai rapporti e coordinamento del tessuto commerciale locale e Ccn Michela Dell’Innocenti in collaborazione con i commercianti proseguirà per tutto il mese di dicembre grazie all‘auto messa a disposizione dalla concessionaria Larini X Car di Massarosa Mitsubishi Motors.

“Volevamo agire concretamente a fianco dei nostri commercianti – commenta l’assessore Dell’Innocenti – e con questo servizio riusciamo a dare risposte anche a chi magari non sarebbe riuscito ad attivare le consegne a domicilio. In questo modo promuoviamo le attività e proviamo a renderle più competitive. La qualità dei loro prodotti è indiscutibile servono iniziative come questa che sostengano gli esercizi commerciali anche sul fronte logistica e promozione”.

Il gruppo su Facebook ha superato ampiamente i mille membri e conta decine di post ogni giorno caricati direttamente dalle attività stesse che adesso possono concretizzare l’interesse dimostrato sui social da tanti cittadini facendoli arrivare a casa i prodotti con l’auto #iocomproamassarosa.

“Dobbiamo mettere in campo ogni iniziativa che permetta di essere vicini ai nostri commercianti – commenta il Sindaco Alberto Coluccini – e allo stesso tempo sensibilizzare i nostri cittadini affinché scelgano sempre più di acquistare nei negozi di vicinato, da sempre vero presidio delle nostre comunità e dell’economia locale”:

Un ringraziamento particolare va alla concessionaria Larini X Car di Massarosa che ha risposto con entusiasmo e professionalità alla proposta di collaborazione mettendo a disposizione l’auto per tutto il mese.

Il mezzo girerà per le strade del comune con il logo #iocomproaMassarosa e i cittadini che lo incontreranno potranno fotografarlo e postarlo sul gruppo con hashtag #iocomproamassarosa #lariniXcar per ricevere per Natale uno speciale gadget da parte dell’amministrazione e dei commercianti. Un ulteriore strumento per potenziare la promozione dle progetto e del commercio massarosese.