A Castelnuovo al via la seconda edizione di ‘Fts on air quiz show’

Al via venerdì (4 dicembre) la seconda edizione di Fts on air quiz show, la trasmissione in web streaming sulla cultura, l’arte e la storia del territorio, realizzata dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Garfagnana e il teatro Alfieri, in collaborazione con la Fondazione Toscana spettacolo onlus.

Le due puntate di Fts on air quiz show saranno trasmesse sulle pagine Facebook Teatro Alfieri (Castelnuovo Garfagnana) e Teatronline, venerdì alle 21,15 e venerdì 18 dicembre alle 21,15.

Tre i concorrenti appartenenti a varie realtà associative e culturali del territorio comunale che si sfideranno, rispondendo a quesiti sui monumenti, sulle curiosità artistiche e sugli spettacoli che hanno interessato Castelnuovo Garfagnana. Un modo divertente per approfondire la conoscenza del territorio, della sua storia e delle sue eccellenze. La trasmissione, realizzata da Neon film production con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Garfagnana e dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, è condotta da Francesco Tomei.

L’iniziativa, alla quale collaborano la Pro loco di Castelnuovo Garfagnana e l’associazione Experia, vuole essere anche un’occasione per sostenere le attività che stanno fronteggiando la crisi legata all’emergenza sanitaria.

I premi in palio sono offerti da otto aziende locali: Pasticceria Franco, Abbigliamento Colibrì, Coffee Service, Masquenada Punto Calcio, Moscardini 2 Abbigliamento, Antonella Casa del Regalo, Gents New Concept Hair and Beard Studio e l’Aia di Piero.