Fdi Capannori: “Antenne 5g vicino a campo sportivo e scuola, occorre individuare un’altra zona”

Nuove antenne 5g, forte preoccupazione quella che arriva dal gruppo di Fratelli d’Italia di Capannori dopo aver appreso che una di queste sarà installata nei pressi del campo sportivo di Segromigno in monte, proprio a ridosso della scuola elementare.

“La cittadinanza – scrive il gruppo – è, comprensibilmente, preoccupata di quelli che potrebbero essere gli effetti nocivi sulla salute, soprattutto se pensiamo che la zona prescelta per l’installazione è vicina a luoghi frequentati, quotidianamente, da bambini e ragazzi. Se da una parte non è possibile frenare l’avanzata della tecnologia, dall’altra FdI si chiede se sia possibile individuare un’altra zona lontana da punti di aggregazione dei nostri ragazzi”.

“Ci chiediamo, anche, quali potranno essere gli effetti concreti del 5g e quali potranno essere i risvolti a lungo termine sulla salute pubblica della rete 5g e se ci possa essere un modo per contrastarli – prosegue il gruppo – Fratelli di Italia, quindi, presenterà un’apposita interrogazione in Consiglio comunale affinché l’amministrazione risponda a queste domande chiedendo, inoltre, che la giunta si faccia parte attiva con la cittadinanza per renderla partecipe di scelte che si riverseranno, inevitabilmente, sul futuro del territorio e sulla salute dei cittadini”.