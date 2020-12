San Concordio, saranno abbattuti cinque alberi dopo la perizia dell’agronomo

È stata firmata questa mattina (2 dicembre) l’ordinanza che prevede l’abbattimento urgente di cinque alberi malati che si trovano a San Concordio nelle zone sottoposte ai lavori di riqualificazione Erp. Si tratta di un frassino e due arceri in via Orlandi e piazza Campriani, un acero nel parco di via Passamonti e un pioppo bianco nel parco di via della Formica.

Come accertato nella perizia dell’agronomo Francesco Lunardini tutti i sei alberi sono caratterizzati dalla presenza di intere parti secche, carie, cavità e patologie che non consentono di garantire un sufficiente grado di stabilità e quindi di sicurezza. Per questo motivo saranno tagliati e sostituiiti il prima possibile con nuove piante.

Scarica qui la perizia dell’agronomo Francesco Lunardini