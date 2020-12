Alberi tagliati in piazza d’Azeglio a Viareggio, il sindaco: “La sicurezza dei cittadini prima di tutto”

Alberi tagliati in piazza d’Azeglio a Viareggio.

In un video postato su Facebook il sindaco Giorgio Del Ghingaro spiega le ragioni, dopo le polemiche piovute sui social: “La sicurezza prima di tutto”.

“Quelli tagliati – spiega il primo cittadino – erano malati e pericolosi, ma ome sempre si rincorrono menzogne e illazioni”.

“Con nostro sommo dolore, tagliare un albero non è mai una cosa bella, ma lo abbiamo dovuto fare, per la sicurezza dei cittadini – ribadisce Del Ghingaro – . Ne dovremo tagliare altri, solo per l’unico motivo di tutela dei cittadini. Non ci divertiamo a farlo”-