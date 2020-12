Capannori, finiti i lavori di manutenzione al parco della materna di Lammari

Fatti i lavori di manutenzione straordinaria al parco della scuola materna di Lammari e ripristinata con ghiaia e nuova sagomatura la strada della mensa scolastica. Un lavoro eseguito e terminato in questi giorni, nei tempi stabiliti, dall’ufficio lavori pubblici del comune di Capannori.

“Erano alcuni mesi che gli insegnanti e operatori segnalavano la necessità di un nuovo adeguamento degli spazi esterni alla scuola per le molteplici attività che vengono svolte all’aperto in questo periodo di emergenza sanitaria Covid 19 – dichiara Guido Angelini – Anche per la strada con ingresso da via Montale di accesso alla mensa si chiedeva un intervento radicale di pulizia e di recupero del manto stradale. Oggi con un sopralluogo effettato insieme all’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo ed il responsabile dell’ufficio Roberto Michetti ho potuto verificare il buon lavoro effettuato. Adesso a giorni verrà istallato un nuovo gazzebo e montati nuovi tavoli nel giardino per dare maggiori opportunità, ai bambini ed agli insegnanti, di utilizzare maggiori spazi esterni, ben organizzati, puliti ed ordinati. Grazie per l’ottimo lavoro”.