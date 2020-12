Corsa ai regali, sosta gratuita a Pietrasanta per tre ore al giorno

Parcheggi gratuiti, in centro a Pietrasanta dalle 12,30 alle 15,3o e negozi aperti con orario continuato per tutto il periodo delle festività.

L’iniziativa, del Comune e dei commercianti, è tesa a favorire lo shopping in sicurezza ed evitare assembramenti durante la corsa ai regali. La collaborazione tra Comune di Pietrasanta e Le Botteghe, l’associazione dei commercianti del centro storico, permetterà agli utenti di fare acquisti praticamente durante tutto l’arco della giornata tramite l’incentivo dei parcheggi gratuiti nella fascia oraria del pranzo dal 5 dicembre e fino al prossimo 31 gennaio 2021. Sosta gratuita richiesta formalmente proprio dai commercianti negli scorsi giorni.

L’obiettivo condiviso dall’amministrazione comunale di Alberto Giovannetti insieme all’associazione Le Botteghe è mettere in moto i consumi con una serie di accorgimenti atti a diluire e spalmare le presenze degli utenti su un periodo temporale molto più lungo. L’altro elemento su cui l’amministrazione punta molto, e che unito alle facilitazioni per i consumatori dovrebbe aiutare lo shopping, è l’allestimento delle luminarie natalizie. Il grande abete di Piazza Duomo e l’orso gigante così come la stella cometa in Piazza Matteotti e le luminarie hanno già incassato il gradimento da parte del mondo dei social.

“Rinnovo l’invito a fare acquisti di Natale nei negozi della nostra città, nelle botteghe di prossimità. – spiega il primo cittadino, Giovannetti – Questo è un momento importante per il futuro prossimo anche della nostra città. Non potremo contare sul consolidato apporto dei turisti in queste settimane ma possiamo contare su noi stessi e sullo spirito forte di attaccamento alla città. Comprare a Pietrasanta significa tenere le luci accese sulla città”.