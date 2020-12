Grande successo per Townforyou: in due settimane un centinaio di ordini effettuati

Sono trascorse nemmeno due settimane dal lancio di Townforyou, l’innovativo marketplace pensato per sostenere e promuovere le attività commerciali di prossimità, ma tanti – come si legge da una nota – sono già i riscontri favorevoli sia da parte di negozianti e ristoratori che da parte dei clienti.

Le attività commerciali sono già salite a circa 60 tra quelle già attive nel Comune di Castelnuovo e quelle aderenti nelle nuove aree in fase di attivazione, mentre un centinaio sono gli ordini effettuati, per un totale di 185 prodotti acquistati.

È stata appena attivata la nuova area dedicata al Comune di Barga, mentre lo saranno a breve quelle del Comune di Gallicano, del Comune di Coreglia e le attività commerciali dislocate in tutti i paesi della Garfagnana, che saranno raggruppate nella apposita pagina Borghi della Garfagnana, per un totale di circa 20 attività commerciali ed una distribuzione sempre più capillare del servizio, che coprirà tutta la Garfagnana e presto anche tutta la Mediavalle del Serchio, con i comuni di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Pescaglia.

“Townforyou – scrivono le attività – è il progetto più innovativo degli ultimi anni per la Garfagnana. Un passo in avanti verso il progresso e soprattutto verso le attività che sono il perno di questa splendida terra. Noi con la nostra attività, ci possiamo ritenere soddisfatti di come stanno andando le cose e siamo più che motivati a collaborare per mandare avanti questo progetto. Bravi ragazzi”.

“Posso ritenermi soddisfatta per il lavoro di questi primi giorni – scrive un’altra titolare – Townforyou mi ha dato modo di poter vendere prodotti nonostante il periodo di chiusura e soprattutto sta dando visibilità alla mia attività su un pubblico più ampio. Un plauso ai ragazzi che, in questo momento di difficoltà, ci hanno dato la possibilità di continuare a lavorare fornendoci uno strumento innovativo che sarà certamente utile anche quando tutto sarà tornato alla normalità”.

“In questo momento difficile dove tutti abbiamo cercato di reinventarci – concludono gli esercenti – vogliamo ringraziare pubblicamente Townforyou, che, con questo progetto innovativo, a sostegno del commercio di paese, sta fornendo un sistema di vendita utile al cittadino e un buon servizio per noi commercianti”.

Di pari passo con la diffusione e lo sviluppo del servizio si sta rafforzando anche la sinergia con il corriere locale Guidi Express, che potrà disporre presto di nuovi mezzi per rendere ancora più efficiente ed estesa la sua attività. Molto alto l’interesse anche da parte delle istituzioni, che stanno vedendo in questo nuovo strumento un’ottima opportunità di sostegno e sviluppo per la rete commerciale locale.

“A pochi giorni dalla partenza, Townforyou – sono le parole dell’assessore al commercio del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Ilaria Pellegrini – si sta già dimostrando una grande opportunità per le attività commerciali del nostro comune e non solo. Un’ottima intuizione, che, nell’era dell’e-commerce, dà un nuovo significato ed una nuova forza al legame che, da sempre, unisce un territorio alle sue attività”.