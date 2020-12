Regali di Natale, vetrina on line per i negozi tradizionali grazie a Eppela

Ha preso il via da qualche giorno Sotto lo stesso albero, l’iniziativa lanciata in occasione del Natale 2020 dalla piattaforma di crowdfunding Eppela per dare respiro e speranza ai negozi delle città italiane, in particolare quelli piccoli e caratteristici che raccontano la storia dei nostri luoghi e della nostra vita: la libreria dove andavamo il sabato pomeriggio, la pasticceria dove si faceva merenda dopo la scuola, quel negozio che aveva in vetrina il vestito dei sogni…

Dietro ogni piccolo negozio c’è una professionalità, spesso più che decennale, che rischia di scomparire, e c’è una famiglia che a causa del fermo delle attività per il lockdown rischia di perdere tutto. Perché molte di queste piccole attività si affidano ancora totalmente alla vendita tradizionale e non hanno le risorse per crearsi una visibilità sul web e affiancare a quella in negozio anche la vendita online.

Sotto lo stesso albero vuole dare visibilità a tutte queste realtà e sensibilizzare le persone a sostenere i piccoli negozi. Questi, grazie al progetto, avranno a disposizione l’infrastruttura tecnologica e la visibilità della piattaforma per pubblicare una propria selezione di possibili regali di Natale da scegliere e destinare ai propri cari. Queste piccole attività avranno così un po’ di “respiro” in quello che rappresenta, in genere, il mese più produttivo dell’anno, permettendo loro di raccogliere le risorse necessarie ad affrontare i prossimi mesi di pandemia. “Perché quando ci sveglieremo da questo difficile momento – dicono da Eppela – vorremmo essere sicuri di esserci ancora tutti”.

Il negozio si occuperà di consegnare il regalo scelto al destinatario indicato, permettendo così di unire alla indubbia comodità dell’acquisto on line la consapevolezza di aver fatto un gesto in favore di una delle realtà più esposte ai danni che questo incubo pandemico sta facendo all’economia del nostro paese.

Per partecipare all’iniziativa basterà collegarsi al link www.eppela.com/sottolostessoalbero e proporre la propria attività commerciale che, in pochi click, sarà inserita dal team di Eppela tra le campagne attive.

L’iniziativa sarà attiva fino al 5 gennaio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il team della piattaforma alla mail customer@eppela.com.