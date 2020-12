Bvlg, premiati 43 giovani studenti della Garfagnana

Anche quest’anno la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha voluto premiare l’impegno dei giovani. Numeri lusinghieri, nonostante il Covid-19 non permetterà di festeggiare in presenza con i tradizionali eventi sul territorio. Ben 378 giovani per il 2020 con oltre 90mila euro erogati da Bvlg agli studenti.

L’istituto di via Mazzini non ha voluto rinunciare alla premiazione dei ragazzi meritevoli, inviando a casa dei vincitori una lettera e un diploma di merito per riconoscere il loro impegno anche in quest’anno particolarmente difficile. Bvlg vuole così ricordare a tutta la comunità e alle famiglie che il proprio impegno verso il territorio non viene meno in questo momento legato alla pandemia. Un saluto a distanza a tutti questi ragazzi che rappresentano il futuro del territorio, con la volontà di essere loro vicini e con l’auspicio di poter festeggiare nuovi traguardi insieme.

“Il nostro impegno a ‘fabbricare fiducia’ continua – commenta il Cda e la direzione Bvlg -. Ben 378 borse di studio per oltre 90mila euro erogati a dimostrazione dell’impegno della nostra banca sul territorio. Purtroppo la pandemia di Covid-19 non ci permetterà di festeggiare tutti insieme gli studenti premiati ma con queste borse di studio vogliamo dimostrare che ‘nonostante tutto’ possiamo anche quest’anno trovare il modo per stare vicini alle famiglie e ai giovani”.

Elenco premiati 2020 per area geografica e per classe

43 premiati in Garfagnana

Terza media: Gabriel Bertoli, Edoardo Bertoncini, Davide Ciani, Sofia Gonnella, Andrea Guazzelli, Aurora Lenzarini, Claudia Lenzi, Eduardo Pellegrinetti, Ambra Peretti, Nicola Tortelli, Cristiano Tramontana.

Prima superiore: Aurora Angelini, Irene Bertolini, Elisa Giannasi, Aurora Parducci, Ylenia Pieroni.

Seconda superiore: Martina Canelli, Jessica Chelini, Susanna Fantoni, Mauro Grandini, Susanna Setti.

Terza superiore: Filippo Giovannetti, Irene Rossi, Alessandro Salatti, Nicola Valentino Suffredini, Alysha Teora.

Quarta superiore: Elisa Biagioni, Greta Gaspari, Michele Grilli, Marta Luccarini, Vittoria Poli, Elisa Romei.

Maturità: Benedetta Andreucci, Marco Ciani, Lisa Comparini, Jennifer Da Prato, Susanna Da Prato, Mariachiara Daddoveri, Chiara De Blasio, Francesca Gianasi, Christian Poli, Alice Tortelli, Lara Triti.

180 premiati in Versilia

Terza media: Veronica Antonelli, Alessio Benedetti, Luca Bertellotti, Simona Bresciani, Matteo Carella, Daniele Del Tessa, Ambra Di Paola, Arianna Fortini, Filippo Giannecchini, Cecilia Gozzani, Giulia Guarracino, Sara Guidi, Federico Paul Norville Klepser, Stefano Leonardi, Leonardo Mei, Camilla Neri, Tommaso Puccinelli, Teresa Romani, Serena Servolini, Leonardo Sigali, Sofia Verona, Matteo Vietina.

Prima superiore: Alessandro Albizzi, Valentina Baldi, Gabriele Balduini, Lapo Barbini, Alessia Bernardini, Sofia Berti, Caterina Bertoli, Niccolò Bianchi, Alice Bindi, Camilla Bindi, Jacopo Corbellini, Emma Dellachà, Martina Fabbiani, Giulia Giovannetti, Marco Landi, Francesco Lazzeretti, Caterina Mazzoni, Beatrice Mori, Anna Pelletti, Marco Rotelli, Stella Santini, Valentina Scappazzoni, Beatrice Silvestri, Federico Sozzani, Giulia Maria Tognari, Gaia Vischi, Pietro Zucchelli.

Seconda superiore: Claudia Amoroso, Sara Aquini, Erica Bacci, Dorotea Azzurra Beraglia, Camilla Bertellotti, Lorenzo Bertoni, Pietro Bertozzi, Susanna Calevro, Lorenzo Candiani, Francesco Ceragioli, Sara Ceragioli, Anna Chimenti, Giada Croci, Greta D’Amanzo, Luca Di Marco, Ilenia Dini, Miriana Giannotti, Marco Girolimini, Flavia Gozzani, Alice Leonardi, Meron Moriconi, Matteo Perfetti, Alessia Pieri, Daniele Ramacciotti, Livia Santanché, Luna Valpiani, Sofia Vatteroni, Anna Verona, Margherita Zucchelli.

Terza superiore: Giovanni Angeli, Aurora Antonelli, Lara Bellatalla, Diego Bernacchi, Matteo Canci, Leonardo Ceragioli, Tommaso Da Castagnori, Elisa Grasso, Xin Yi Ji, Valerio Lazzeretti, Nicola Lelli, Leonardo Leone, Gaia Manfredini, Gaia Marchetti, Anna Delfina Piarita Marzaduri, Alessio Musto, Francesco Navari, Giacomo Parenti, Marco Pasquini, Alessandro Politi, Nicola Politi, Rachele Romano, Sofia Rotelli, Lapo Santini, Giulio Cesare Simoni, Tommaso Sozzani, Eleonora Taccini, Luca Francesco Maria Tognari, Alice Tomei.

Quarta superiore: Rachele Amoroso, Niccolò Maria Angelini, Martina Balduini, Sofia Barsotti, Eva Bartolucci, Chiara Basile, Nicola Bazzichi, Chiara Benedetti, Benedetta Bertellotti, Luca Bertuccelli, Dylan Bonuccelli, Elisa Bresciani, Mattia Buratti, Arianna Ceccherini, Lara Davini, Sabrina Garibaldi, Da Yeon Kang, Sara Lilia Lombardi, Teresa Lucarini, Gabriele Moriconi, Alessia Palmas, Aurora Pardini, Marta Pardini, Massimo Perfetti, Elena Raffaeta, Linda Raffaetà, Letizia Sigali, Davide Mario Stamati.

Maturità: Leonardo Alessandrini, Luca Altemura, Giacomo Arnolieri, Alice Benassi, Giorgia Bertellotti, Tommaso Berti, Emilia Boschi, Alessia Bruzzi, Lara Camerini, Rachele Camilotto, Alessia Cocci, Giulia Corbellini, Dario Corbinelli, Beatrice Cortopassi, Giulia Dalla Vecchia, Giulia Del Carlo, Maria Fontana,Eleonora Francesconi, Matilde Francesconi, Camilla Maria Giusti, Caterina Gori, Chiara Iacopetti, Mattia Roberto Klepser, Jessica Lazzerini, Elia Lombardi, Alessia Luisi, Daniele Macchiarini, Agnese Marsili, Lorenzo Mei, Alex Moriconi, Martina Moschetti, Sara Paolicchi, Irene Paolinelli, Matilde Pardini, Rebecca Pezzini, Giada Pierini, Sara Raffaelli, Alessia Ramacciotti, Giulia Rogai, Virginia Rossi, Tommaso Salvatori, Gianluca Tessa, Gianmarco Tessa, Luca Vannucci, Sara Verona