Camion urta il ponte autostradale, chiuso il cavalcavia

Un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, durante un fuori strada ha urtato il ponte autostradale sull’A11, all’altezza di Ponte alla Ciliegia nel comune di Altopascio. Il conducente è rimasto ferito in modo non grave ma per motivi precauzionali è stato deciso di chiudere il cavalcavia per Ponte ai Pini per procedere ai relativi accertamenti.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Sara D’Ambrosio.

Sul posto sono intervenuti gli operai comunali, su indicazione di Autostrade e della polizia stradale.