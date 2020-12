Il piano antiallagamento messo in atto dal Comune di Porcari in vista del maltempo previsto nelle prossime ore andrà in onda nell’edizione del TgR alle 14. Sì perché proprio questa mattina (4 dicembre) le telecamere Rai hanno fatto tappa a Porcari per documentare la posa dei 1500 sacchini di sabbia per proteggere dal rischio esondazione l’argine destro del rio Leccio.

Il sindaco Leonardo Fornaciari, intervistato dal giornalista Andrea Marotta, ha ripercorso gli episodi più recenti che hanno interessato il rio, dalla rottura dell’argine destro nel 2016 all’esondazione del giugno scorso, ma anche il quotidiano impegno per rendere Porcari un luogo sicuro anche sotto il profilo idrogeologico. “Obiettivo che potrà dirsi raggiunto il prossimo anno, con l’avvio dei lavori finanziati con quasi 3 milioni di euro dal ministero dell’ambiente – si legge nella pagina del Comune -. Da giorni i volontari della Croce Verde Protezione Civile, coordinati dall’ufficio tecnico comunale, sono al lavoro per preparare i sacchini antiallagamento e prevenire i danni di possibili esondazioni nel weekend“.