Tragedia nel grossetano, perde la vita una 34enne

Tragedia nella notte appena trascorsa nel grossetano. Nell’incidente avvenuto intorno alle 1 ha perso la vita una 34enne.

I carabinieri delle stazioni di Buriano e Castiglione della Pescaia sono intervenuti in Corso Libertà a Castiglione, dove una vettura per cause da accertare ha sbandato andando a sbattere contro un muro alla sinistra rispetto alla direzione di marcia.

A bordo la sola conducente, deceduta a seguito dell’impatto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, così come la vettura, posta sotto sequestro. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per stabilire esatta dinamica e cause dell’incidente.