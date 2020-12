Capannori, lavori per la pensilina coperta in piazza Aldo Moro

Sono in corso i lavori di riqualificazione della fermata dei bus in piazza Aldo Moro a Capannori.

Gli interventi prevedono la realizzazione di una pensilina coperta, di un marciapiede e di uno spazio di sosta per l’autobus.

Inoltre saranno realizzati rampe di accesso per le persone con disabilità ed un nuovo attraversamento pedonale in corrispondenza della farmacia. In programma, infine, la realizzazione di alcune aiuole.

“Con questo intervento vogliamo rendere più sicura, confortevole e accessibile la fermata dei bus al capolinea di piazza Aldo Moro – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – . La pensilina coperta consentirà infatti ai cittadini di attendere il bus anche in caso di maltempo, mentre il nuovo spazio di sosta per i mezzi e il nuovo attraversamento pedonale consentiranno maggiore sicurezza per la circolazione e per i pedoni”.

L’intervento si concluderà entro il mese di gennaio.