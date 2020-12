Lockdown in musica, esce la terza puntata

Esce stasera alle 21,30 la terza puntata di Lockdown in Musica, progetto ideato da Michele Sarti Magi in collaborazione con la Lym Academy – Lucca Youth Musical Academy.

La puntata, dal titolo La magia di Tchaikovsky è un omaggio al grande musicista russo. Si parlerà della vita e delle opere del grande musicista, con l’esibizione di Antonella Costa, ballerina e docente di danza alla Lym Academy. Andrà in onda alle 21,30 sui canali social di Sarti Magi, che in un video presenta questa terza puntata: “Questa puntata sarà magica, dedicata anche a bambine e bambini, visto anche il particolare stile fiabesco di Tchaikovsky. Il grande appoggio di Antonella Costa, con le esibizioni di due balletti tratti dalla suite de Lo Schiaccianoci, è uno degli alberi maestri all’interno di questa puntata. Sono felice perché gli ascolti aumentano, e le serate sono sempre più seguite e apprezzate. L’ultima, di sabato scorso, La Moldava, vita di un fiume, ha raggiunto, in neanche quarantotto ore, più ascolti di ‘Beethoven 250’ in nove giorni.”