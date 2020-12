Natale a Porcari, raccolta di bollini per regali speciali

Porcari e i suoi commercianti sono intenzionati a festeggiare il Natale con lo spirito più ottimista possibile, nonostante il momento storico difficile che stiamo vivendo.

“Se gli assembramenti e le occasioni di incontro devono essere aboliti in questo Natale 2020, secondo i dpcm in vigore, Porcari Attiva ha pensato ad un modo alternativo di celebrare le feste – esordisce il presidente dell’associazione Michele Adorni che precisa le modalità dell’iniziativa -. Dall’8 dicembre al 24 dicembre inizia una raccolta bollini, resa possibile da un accordo esclusivo che abbiamo stretto con l’azienda Alessi, leader nazionale per i prodotti per la casa”.

Ogni 30 euro spesi il cliente avrà diritto ad un bollino, che andrà ad arricchire la raccolta punti che darà accesso ad una gamma di premi targati Alessi. La vicepresidente Renata Bonacchi aggiunge: “Per incentivare l’acquisto presso le attività commerciali locali non è sufficiente fare appelli finalizzati al sostegno del territorio: sappiamo che la situazione economica non è delicata solo per noi commercianti, ma per migliaia di famiglie che attraversano condizioni familiari precarie. Ecco perché abbiamo pensato di premiare chi sceglie di negozi di Porcari. È un modo per ravvivare ancora di più lo spirito di comunità che ci lega”.

Con resilienza e tenacia Porcari Attiva mette nel cassetto Natale a Porcari, con la certezza che l’evento del 2021 potrà essere ancora più bello e partecipato, e sceglie di focalizzarsi sul commercio locale con una partnership di valore con l’azienda Alessi e una collaborazione con i cittadini che, ci si augura, possa essere ancora più stretta.

Nel rispetto dello spirito natalizio, a partire da oggi (5 dicembre) ruoterà sui media uno spot pubblicitario creato ad hoc per promuovere l’iniziativa.

I premi saranno prenotabili dal 27 dicembre al 10 gennaio nella sezione dedicata sul sito www.porcariattiva.it, dove è possibile approfondire il regolamento dell’iniziativa.

Ogni negozio aderente al progetto avrà a disposizione un kit di cartoline e di bollini che si occuperà di consegnare ai vari clienti ogni volta che viene effettuato un acquisto minimo di 30 euro.

Non resta che aderire con entusiasmo a questa nuova occasione creata da Porcari Attiva per rendere il paese ricettivo, attento ai cittadini e ricco di opportunità.