Parrucchieri e estetisti, sì agli spostamenti nei comuni limitrofi: soddisfazione da Cna

Spostamenti possibili in Toscnana in comuni limitrofi per usufruire, in caso di rapporto fiduciario consolidato, di attività e servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti, carrozzieri).

La Cna, attraverso il suo presidente provinciale Andrea Giannecchini, esprime “grande soddisfazione per un provvedimento che aveva richiesto con forza e che permette agli acconciatori, alle estetiste, ai tatuatori e piercers di poter erogare i propri servizi altamente personalizzati e professionali anche alla propria clientela proveniente da comuni limitrofi”.

La Cna sta anche chiedendo un intervento affinché la possibilità di raggiungere i propri artigiani di fiducia nei comuni limitrofi sia formalmente riconosciuta a livello nazionale, evitando quindi la confusione di eventuali provvedimenti discordanti anche all’interno della stessa regione.