Lucchese a caccia dei primi 3 punti casalinghi: al Porta Elisa c’è l’Alessandria (0-2)

Lucchese – Alessandria 0-2

LUCCHESE (3-5-2): Coletta; Solcia, Benassi, Dumancic, Bartolomei, Sbrissa, Meucci, Cessay (8′ st Molinaro), Adamoli, Nannelli, Bianchi. A disp.: Biggeri, Panariello, Lionetti, Cellamare, Signori, Papini, Convitto, Fazzi, Scalzi, De Vito, Caccetta. All. Lopez

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Cosenza, Scognamilio; Parodi, Suljic, Castellano, Celia; Chiariello (10′ st Di Quinzio); Arrighini, Eusepi. A disp.: Crisanto, Stijepovic, Corazza, Blondett, Casarini, Crosta, Macchioni, Mora, Poppa, Bellodi, Rubi. All. Gregucci

ARBITRO: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Cataldo di Bergamo, Ceccon di Lovere)

MARCATORE: 4′ st Celia, 19′ st Arrighini

NOTE: Ammoniti: 37′ pt Ceesay, 5′ st Suljic

La Lucchese torna in campo al Porta Elisa con tanto entusiasmo ritrovato. Dopo la prima vittoria stagionale nel derby con il Pontedera, i rossoneri vogliono continuare la striscia positiva nella dura gara casalinga con l’Alessandria.

Per mister Lopez quattro cambi rispetto alla formazione vittoriosa di mercoledì: out De Vito, Caccetta e Panati, dentro Benassi dopo la squalifica, Ceesay e Solcia. Out anche Papini dopo il riscaldamento, gioca Bartolomei