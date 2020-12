Natale a Viareggio, si accendono le luci in Passeggiata, al mercato e a Torre del Lago

La città risplende di addobbi e guarda avanti, oltre le difficoltà e la pandemia.

Un progetto luminoso voluto e finanziato dal Comune di Viareggio con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, iCare, Mover, Farmaè, Ipersoap, Silvia Bini, Confcommercio, Camera di Commercio di Lucca, Ccn Passeggiata, RiPav, Federalberghi, Associazione Balneari, Concessionari Passeggiata, Hotel Plaza, Hotel Principe di Piemonte, Hotel Royal, Hotel Esplanade, Hotel Palace, Coop Tirreno, Pam, Conad.

“Quest’anno l’organizzazione è stata diversa – commenta l’assessore alle Attività produttive Alessandro Meciani -: abbiamo deciso di sgravare le attività dal contributo per le luci di Natale e di fare un investimento significativo come Amministrazione. L’operazione si è concretizzata anche grazie al contributo di sponsor importanti, alcuni ormai storici, altri nuovi che si sono aggiunti».

Nel dettaglio: un albero luminoso alto 18 metri in piazza Mazzini, due stelle a 12 punte alte 5 metri una in piazza Cavour e l’altra in piazza del Popolo a Torre del Lago. A questi vanno aggiunti l’illuminazione dell’abete di 4 metri in piazzetta Murri, e quella del platano sul Belvedere di Torre del Lago.

E poi le luci: sono state addobbate 115 palme in tutto, tra la Passeggiata e le piazze Campioni, Mazzini e Puccini e installate 165 tende luminose complessive nel centro città e a Torre del Lago. E ancora una Natività luminosa vicino all’approdo della Madonnina e figure luminose a Torre del Lago, sia sulla Marina che sul Belvedere.

Infine, per le foto dei più piccoli, è a disposizione uno slittino luminoso con seduta davanti alla Torre Matilde.

“Ancora più degli altri anni l’illuminazione è importante – continua Meciani -, significa tenere accesa una luce. E’ la luce sulla città e sulle sue attività commerciali: la luce della speranza e del rilancio, con l’auspicio di uscire definitivamente da questo momento complicato e tornare presto a riprendere in mano le nostre vite».

Ma Natale è anche tradizione e presepi. In tutto, entro l’8 dicembre, saranno installate tre Natività: quella tradizionale nel parco di Villa Borbone, una nella pagoda sul lago e, novità 2020, uno ai piedi della Torre Matilde. Prosegue inoltre la musica in Passeggiata, con canti natalizi ma anche l’omaggio a Puccini e ai grandi artisti del nostro tempo.