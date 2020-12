Storie di vita in collegio, esce il libro di Ristori

In questi primi giorni di dicembre è in uscita il libro di Francesco Ristori dal titolo Mah…quando ce le danno le botte?

Il libro tratta di una storia autobiografica di ragazzi che negli anni 50/60 per un disagio, soprattutto economico, sono stati costretti per necessità a vivere in collegio. In quegli anni i metodi educativi di molti collegi erano basati spesso, più sulla repressione che sulla persuasione e questo è un po’ il filo conduttore di molte vicende vissute e narrate all’interno del libro da Francesco Ristori.

Successivamente trasferiti al Villaggio del Fanciullo, sulle mura di Lucca, i ragazzi hanno trovato una realtà completamente diversa: il Villaggio del Fanciullo già dai primi anni del dopoguerra, attraverso l’opera virtuosa di due giganti come Don Enzo e Don Diomede e con il costante, generoso sostegno di molti amici, con la “A” maiuscola e la cittadinanza lucchese, ha dato una virtuosa ospitalità a molti ragazzi in situazioni di grave disagio socio economico.

Con questa opera narrativa, Francesco Ristori, ripercorrendo la sua storia di ragazzo e adolescente, riesce a mettere a conoscenza tutti, educatori, professionisti, genitori, ecc. delle vicende vissute in differenti collegi, con differenti metodi educativi e rappresentare la virtuosità di quelli, come il Villaggio del Fanciullo di Lucca che ha portato molti ragazzi a condurre una vita normale con risultati anche eccellenti nel prosieguo della vita stessa.

La storia parte da ragazzi con vari tipi di disagio ed il cerchio oggi si chiude, infatti gli eventuali benefici derivanti dalla generosità di ognuno, tornano interamente ad una realtà, il Villaggio del Fanciullo di Lucca, che ancor oggi, attraverso numerosi amici e sostenitori, si impegna costantemente e giornalmente per un adeguato sostegno a molti giovani ancora bisognosi di aiuto per la crescita e l’avviamento al lavoro.

Francesco Ristori, ex villaggino, chiede quindi a chiunque ne abbia la possibilità, una donazione a favore dell’associazione Amici del Villaggio, ricordando che agli eventuali donatori sarà fornita in omaggio una copia del libro da lui scritto.

Per fare la donazione il presidente dell’associazione Amici del Villaggio Graziano Valobonsi ha organizzato una campagna di Crowdfunding che si può raggiungere digitando sui motori di ricerca (clicca qui).