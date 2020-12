Asili nido, al via il rimborso totale delle rette versate da settembre a novembre

Il Comune di Capannori rimborserà il cento per cento degli importi versati per le rette dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 alle famiglie dei bambini che frequentano gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i buoni servizio regionali. Una misura che sarà finanziata con fondi provenienti dal Miur nell’ambito del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i bambini e le bambine dalla nascita fino a sei anni.

“I servizi per la prima infanzia sono particolarmente importanti per l’amministrazione comunale, perché rispondono ad esigenze concrete delle famiglie – spiega l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti -. I nidi, infatti, non solo svolgono una funzione pedagogica, ma anche sociale, inserendosi nel sistema del welfare comunale. Proprio per questo anche per il 2020, abbiamo deciso di rimborsare le rette versate dai genitori utilizzando i finanziamenti provenienti dal Miur attraverso la Regione. Per il trimestre da settembre a novembre 2020 la misura è particolarmente significativa poiché copre il 100% degli importi delle rette versati dalle famiglie”.

Potranno usufruire del rimborso coloro che alla data del 10 dicembre 2020 saranno in regola con il pagamento delle rette a proprio carico per la frequenza dell’asilo nido per il periodo settembre-novembre 2020. Per ricevere il rimborso tramite bonifico le famiglie dovranno protocollare entro il 10 dicembre 2020 all’Urp del Comune o tramite pec pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it, il modulo ricevuto tramite mail dal Comune dove oltre ai dati anagrafici dovrà essere inserito il codice Iban. La riscossione del contributo potrà avvenire anche tramite rimessa diretta presso tutti gli sportelli del Banco Popolare- Cassa di Risparmio Lucca, Pisa, Livorno. Per usufruire del rimborso inoltre è necessario inviare una dichiarazione via mail all’indirizzo asilinido@comune.capannori.lu.it , secondo un apposito modello inviato per mail alle famiglie nel quale si dichiara di non beneficiare di altri rimborsi per lo stesso titolo. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio asili nido al numero 0583 428436, 428290, 428757 o 428422.