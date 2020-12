Capannori, riaprono le sale studio della biblioteca ad Artemisia

Da lunedì prossimo (14 dicembre) riaprono al pubblico, su prenotazione, le sale studio della biblioteca comunale Ungaretti ad Artémisia, finora chiuse nel rispetto delle disposizioni anti Covid. Le prenotazioni possono effettuarsi a partire da sabato (12 dicembre).

Per studiare in biblioteca è possibile prenotare una postazione inviando una mail ad artemisia@comune.capannori.lu.it tra le 12 e le 14 del giorno precedente a quello di interesse. Nella mail dovrà essere specificato nome, cognome, codice fiscale e fascia oraria (mattutina dalle 9 alle 13,30, pomeridiana dalle ore 14.30 a chiusura, intera giornata). La biblioteca resterà chiusa al pubblico dalle 13,30 alle 14,30 per consentire le operazioni di sanificazione.

Il prestito è attivo su prenotazione con possibilità di accesso alle due sale della narrativa e allo scaffale delle novità.

Per informazioni tel. 0583 936427.