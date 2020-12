Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha affidato con decreto incarichi specifici ai consiglieri che si sono resi disponibili a seguire determinate questioni.

Ritenuto opportuno – si legge negli atti – ai fini di un più efficace funzionamento dei vari servizi comunali, oltre agli incarichi già affidati ai nominati assessori per la sovrintendenza all’esecuzione degli atti ed alle funzioni comunali, conferire anche specifici incarichi ai consiglieri ai fini di una razionalizzazione e funzionalmente efficiente ripartizione degli indirizzi politico amministrativi, anche tenendo conto delle specifiche esperienze, conoscenze ed attitudini del consigliere stesso.

In particolare, alla consigliera comunale Azzurra Benvenuti è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per materia nelle concessioni comunali demaniali; alla consigliera Silvia Bertolucci è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per materia nei rapporti con Ente Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli; al consigliere Filippo Ciucci è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per materia nelle costruzione reti per welfare; alla consigliera Chiara Consani è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per il decoro e verde pubblico; al consigliere Duilio Francesconi è conferito l’incarico di coadiutore per la sanità; alla consigliera Giulia Gemignani è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per materia nella formazione e opportunità per i giovani”; alla consigliera Marina Carla Gridelli è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per materia nei rapporti con le fondazioni culturali e premio letterario Viareggio Rèpaci; alla consigliera Sara Grilli è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per materia nelle attività imprenditoriali; alla consigliera Alessandra Malfatti è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per materia nelle attività per Torre del Lago Puccini; al consigliere Matteo Ricci è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per materia nelle attività scuola ed educazione”; al consigliere Dario Rossi, è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per materia nelle attività progetti sport e turismo; alla consigliera Ambra Sinagra è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per lo sport; al consigliere Gabriele Tomei è conferito l’incarico di rapporti con le Unversità; al Consigliere David Zappelli è conferito l’incarico di coadiuvare l’assessore competente per materia nell istituzione culturale Rosetta e toponomastica.

Il primo cittadino rinnova la propria disponibilità a valutare il conferimento di ulteriori incarichi ai consiglieri che vorranno farne richiesta.