Il Partito comunista di Lucca raccoglie generi alimentari per i bisognosi

Il Partito Comunista organizza una raccolta e successiva distribuzione di generi di prima necessità per le famiglie e le persone in difficoltà a causa della crisi collegata alla pandemia nel comune di Lucca.

L’iniziativa lanciata dal Partito Comunista in tutta la Toscana prende il nome di Soccorso Rosso.

“Invitiamo – si legge in una nota – chiunque ne abbia la possibilità a donare beni di prima necessità. Il punto di raccolta è il Circolo Arci di Sant’Alessio (via di Sant’Alessio 1855), luogo dove i militanti del partito saranno presenti ogni venerdì dalle 17 alle 19 e 30. Ecco che cosa serve: latte, uova, farina, zucchero, caffè, thè, olio d’oliva e di semi, riso, pasta, biscotti, pancarrè, passata pomodoro, fette biscottate, marmellata, scatolame vario (tonno, piselli, ceci, fagioli ecc), pannolini, omogeneizzati, salviette per bimbi, shampoo, bagnoschiuma, detersivi, prodotti per la casa”.

Per quanto riguarda la distribuzione verranno organizzati banchetti nelle piazze dei quartieri popolari di Lucca e consegne a domicilio.