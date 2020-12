Nell’ex ristorante Gusmano a Viareggio la seconda sede dei laboratori del Marconi

Nell’ex ristorante Gusmano a Viareggio in via Regia la seconda sede dei laboratori del Marconi

Saranno i locali dell’ex ristorante ‘Gusmano’ in via Regia a Viareggio ad ospitare, da mercoledì 9 dicembre, la seconda sede dei laboratori di cucina dell’Istituto alberghiero Marconi di Viareggio, da affiancare a quella ricavata al ‘Fienile’ già operativa dal precedente anno scolastico.

La Provincia di Lucca, infatti, ha approvato la determina dirigenziale e il verbale della commissione riunitasi a seguito della manifestazione di interesse pubblicata a fine settembre. Un avviso per il quale erano giunte tre proposte: quella dell’ex ristorante Gusmano, appunto, quella dell’Hotel Spinelli di Viareggio e la terza dell’Hotel Verbena di Lido di Camaiore.

La commissione, di cui faceva parte anche il dirigente scolastico del Marconi professor Isoppo, ha ritenuto la soluzione Gusmano la migliore, compatibile con le esigenze della scuola e in grado di rispettare tutti i principali requisiti richiesti nell’avviso pubblico tra spazi a disposizione, attrezzature, nonché la vicinanza con la sede scolastica del Marconi.

La Provincia ha dovuto provvedere fin dallo scorso anno a trovare sedi alternative ai laboratori di cucina del Marconi a causa della chiusura della sede dell’ex Collegio Colombo in Darsena. La sede dell’alberghiero al Colombo proprio nelle prossime settimane vedrà aprirsi il cantiere per il primo lotto di lavori – affidati alla ditta Colombani srl di Pisa – per il restauro, il miglioramento simico e la messa a norma dell’edificio costruito negli anni ’30 del secolo scorso. L’investimento pubblico per il primo lotto è di 1 milione e 20mila euro.

Per la sede laboratoriale di Gusmano, già allestita per l’uso e sanificata, la Provincia di Lucca pagherà un affitto di circa 4mila euro al mese per un tempo legato non tanto alla durata dei lavori di riqualificazioni dell’ex Colombo, quanto ai tempi di realizzazione della moderna palazzina di mille e 300 metri quadrati, all’interno del plesso scolastico, che accoglierà i nuovi laboratori di cucina del Marconi per i quali l’ente di Palazzo Ducale ha reso disponibili un milione e mezzo di euro.



L’iter – che ha subito alcuni ritardi anche a causa del lockdown ma nel frattempo ha ottenuto il via libera della variante urbanistica da parte del Comune di Viareggio – ha visto esperite diverse conferenze dei servizi. I l progetto esecutivo è in via di perfezionamento.