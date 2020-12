Via libera alle aperture domenicali e festive per estetisti e parrucchieri

Le attività di parrucchiere, estetista, tatuaggio e piercing da oggi (7 dicembre) a Capannori possono lavorare anche di domenica e nei giorni festivi. E’ questo il contenuto di un’ordinanza firmata dal sindaco Luca Menesini, con la quale revoca un’ordinanza del 2007 che, invece, impediva a queste attività l’apertura straordinaria.

Una decisione che il primo cittadino di Capannori ha preso per consentire alle attività che svolgono servizi alla persona di organizzare gli appuntamenti utilizzando anche la giornata di domani e poi tutte le domeniche e i festivi del periodo natalizio, con l’obiettivo di permettere alle attività del territorio di lavorare di più, nella massima sicurezza. Un’operazione che può essere assunta dalle attività nel rispetto del contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti e nel rispetto di quanto imposto dai vari Dpcm. La richiesta di revoca dell’ordinanza del 2007 è arrivata a Menesini anche dalla Confartigianato.

“Ho firmato subito oggi l’ordinanza – spiega Menesini – in modo che chi vuole può stare aperto anche domani, che è l’8 dicembre. Ritengo utile, infatti, mettere in campo ogni possibile soluzione per evitare assembramenti o appuntamenti troppo ravvicinati fra i clienti di un’attività, per riuscire a soddisfare tutti. In questa delicata fase che stiamo affrontando, dobbiamo tutti fare la nostra parte e agevolare il lavoro nel rispetto massimo della sicurezza. Essendo la Toscana diventata ‘arancione’ ieri (domenica 6), è un modo per far loro recuperare un giorno di lavoro, nel rispetto delle normative in vigore. Restano, infatti, tutte le prescrizioni previste dai Dpcm nazionali. Con questa ordinanza lasciamo quindi liberi i titolari delle attività di parrucchiere, estetista, tatuaggio e piercing di strutturare il lavoro su tutti i giorni della settimana, negli orari che vogliono, nell’ambito dei limiti previsti dal Dpcm del 4 dicembre scorso”.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore di Confartigianato Lucca, Roberto Favilla, che aveva richiesto un provvedimento del genere.