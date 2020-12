Buoni spesa, al via le domande a Borgo a Mozzano

Aiuti Borgo a Mozzano per le famiglie in difficoltà a causa della crisi del coronavirus. Ad annunciare una nuova misura è l’amministrazione comunale.

“Da giovedì (10 dicembre, ndr) sono aperte le domandevper ricevere i buoni spesa – comunica l’assessore e vice sindaco Roberta Motroni – diretti alle persone che si trovano in condizioni critiche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19 o in stato di bisogno. È questo un aiuto concreto che arriva grazie al Decreto ristori Ter del Governo alle famiglie in difficoltà economica che con i buoni potranno acquistare generi di prima necessità cosi da trascorrere un Natale più sereno. Durante la prima fase del lockdown sono stati oltre 180 i nuclei familiari residenti nel Comune di Borgo a Mozzano che hanno beneficiato della misura per oltre 44.000 euro, somma che è stata riconfermata con le nuove disposizioni. L’Ufficio servizi sociali riceve, valuta le domande – continua l’assessore – e distribuisce i buoni spesa. Le modalità di presentazione delle richieste e tutte le altre informazioni sono pubblicate sul sito del comune www.comuneborgoamozzano.it”

La scadenza di presentazione delle domande è fissata per martedì (29 dicembre) e i buoni potranno essere spesi fino al 31 gennaio 2021″.

Per informazioni si prega di contattare i numeri telefonici 0583/ 820445 nei giorni di lunedì e giovedi dalle 9 alle 13. Le domande saranno ricevute tramite whatsapp al n. Cell. 348 1559088 oppure tramite email emergenza @comune.borgoamozzano.lucca.it