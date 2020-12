Ci siamo abituati a vederli attraverso gigantesche tute bianche, a riconoscerli dalla voce o dal taglio degli occhi sfumati dalle visiere. Dalla fine di marzo anche a Lucca alcuni di loro sono usciti dalle corsie per velocizzare le procedure di tracciamento con i test “drive through”.

Una prassi continua che dall’inizio della pandemia non ha conosciuto giorni di sosta, realizzando il suo apice proprio in questa seconda ondata con picchi di 500 test giornalieri. Così i tamponi in auto sono diventati una nuova normalità anche a Campo di Marte, un pit-stop sanitario che è entrato nella quotidianità di tutti, cittadini e personale. Solo oggi (8 dicembre) il numero dei tamponi prenotati segnava duecento.

Ed è proprio per non lasciarsi assuefare da questa nuova normalità che nel Giorno dell’Immacolata gli infermieri del drive di Campo di Marte hanno improvvisato un travestimento natalizio, tingendo di rosso quelle tristi tute bianche e indossando passatine colorate sopra la divisa. Pupazzetti di neve, alberelli e babbi natale si sono così affacciati alle macchine in attesa di tampone per rendere più lieve una procedura poco piacevole. Un modo originale per regalare un sorriso ai più piccoli e strappare una smorfia ai più adulti in un normale giorno di festa di un Natale che sa un po’ meno di Natale.