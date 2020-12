Gli chiede una sigaretta e lo deruba: ladro in manette

Ha rubato il portafogli a un ragazzo, 32enne del Marocco arrestato dai carabinieri a Firenze.

Dalla ricostruzione fatta dai militari dell’Arma, verso le 21 di ieri sera (7 dicembre) un 18enne, dopo aver effettuato un prelievo ad uno sportello bancomat di Via di Novoli, si stava incamminando per rientrare a casa quando è stato avvicinato da due ragazzi i quali, al rifiuto di offrire loro una sigaretta in quanto non fumatore, hanno inziato a mettergli le mani addosso per appurare che effettivamente non avesse pacchetti all’interno delle tasche, prima di allontanarsi a piedi.

Arrivato a casa il 18enne si è accorto di non avere più con se il portafoglio che era custodito all’interno del giubbotto. Avviatosi sul luogo del misfatto la vittima ha informato dell’accaduto i carabinieri telefondando al 112 e fornendo una descrizione sommaria dei due presunti autori del furto con destrezza.

Una delle pattuglie del Radiomobile di Firenze ha notato vicino alla fermata della tramvia un uomo vestito con abiti compatibili alla sommaria descrizione fornita, il quale stava cercando di acquistare dei biglietti presso la rivendita automatica. Lo stesso, immediatamente fermato, è stato trovato in possesso di 3 carte di credito e di 40 euro, risultati essere parte del contenuto del portafogli rubato poco prima al ragazzo che lo ha riconosciuto senza ombra di dubbio come uno degli autori.

Per lui sono scattate la manette per il reato di furto aggravato in concorso. Sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domani (9 dicembre)