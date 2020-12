Riapre al pubblico la biblioteca di Porcari

Da domani (9 dicembre) la biblioteca di Porcari riapre al pubblico i propri locali per la scelta dei libri per il prestito sugli scaffali. Gli ingressi restano tuttavia contingentati e su prenotazione, nel rispetto delle normative per arginare la diffusione del coronavirus.

Con le stesse modalità da lunedì (14 dicembre) sarà possibile anche tornare a studiare e a leggere negli spazi della biblioteca. Gli utenti possono prenotare la loro visita telefonando allo 0583.211884 da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 19,30, oppure il sabato mattina dalle 8,30 alle 13,30.

Resta obbligatorio indossare correttamente la mascherina, sanificarsi le mani con il gel prima di accedere ai locali della biblioteca e farsi misurare la temperatura.

È infine ancora possibile accedere alle piattaforme digitali Mlol – Media library on line e Rete Indaco richiedendo l’iscrizione a biblioteca@comune.porcari.lu.it.