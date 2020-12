Ruspe del Consorzio a lavoro nell’Oltreserchio

Il giorno dell’Immacolata è ancora di lavoro, come lo è stato per tutto il ponte, per il Consorzio 1 Toscana Nord: alle prese pure su Lucca e Piana con un evento meteorologico importante, che sta andando avanti da giorni. A Santa Maria a Colle, nell’Oltreserchio, uomini e mezzi sono a lavoro dalla mattina, per rimuovere materiale da risulta sul Rio Goretta, in modo da ripristinare il corretto deflusso delle acque. I tecnici e gli operai sono in azione sul territorio, per rispondere alle segnalazioni dei cittadini e per perlustrazioni sui rii. Per emergenze, resta attivo 24 ore su 24 il servizio di reperibilità, al numero 348/8867459