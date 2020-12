Spaccata a Prato, nel mirino un ristorante: arrestato un 29enne

Spaccata in un ristorante cinese in via Marini a Prato. I carabinieri hanno arrestato stanotte un 29enne del Pakistan, sorprendendolo a rubare all’interno.



Il tutto è avvenuto verso le 3 quando la pattuglia, transitando in zona, ha notato la vetrina dell’esercizio completamente in frantumi. Anche un cittadino, svegliato dal forte rumore, ha chiamato il 112.

I militari, entrati nel locale, hanno trovato il giovane nascosto tra i tavoli, complice il buio, con varie buste riempite di cibo e generi alimentari, e lo hanno ammanetatto, dopo che lo stesso ha tentato di opporsi ingaggiando una colluttazione con i carabinieri.

Domani (9 dicembre) il processo per direttissima.