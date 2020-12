Consorzio di bonifica, la minoranza: “Nel piano 2021 anche la manutenzione degli impianti idrovori”

Lettera di sollecito dal gruppo di minoranza quella che arriva al presidente e al direttore del Ccnsorzio di bonifica 1 Toscana nord in vista del prossimo bilancio di previsione.

“In data 15 ottobre – si legge nella lettera – chiedevamo che nel Pab 2021 venisse riproposto il piano intervento sulle pompe, accompagnato anche dalla verifica per altri componenti degli impianti idrovori, per una pronta risposta alle necessità atmosferiche avverse”.

“Durante i lavori della assemblea – spiega il gruppo di minoranza – il presidente comunicò che il ‘piano pompe’ per il 2021 non era previsto nel programma lavori in quanto non richiesto, avrebbe invece fatto redigere schede tecniche per ogni impianto idrovoro del comprensorio”.

“Ci risulta – scrive il gruppo – che durante gli eventi avversi degli ultimi giorni, in diversi impianti idrovori si siano verificati guasti alle pompe mettendo a rischio di allagamento parte del comprensorio più depresso. Sollecitiamo quindi con urgenza la verifica sullo stato degli impianti e la destinazione di adeguate risorse nel prossimo bilancio previsionale per far fronte alle necessità che verranno riscontrate”.