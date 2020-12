Il regalo sospeso, iniziativa a Livorno per i doni ai bimbi di famiglie in difficoltà

Il regalo sospeso. È l’iniziativa del Comune di Livorno, in collaborazione con le associazioni di categoria del commercio (Confcommercio e Confesercenti) per donare giochi ai bambini di famiglie in difficoltà.

Da ieri (8 dicembre) fino al prossimo 21 dicembre una serie di negozi cittadini esporranno la locandina predisposta dal Comune e lì i cittadini potranno acquistare piccoli o grandi doni che verranno poi distribuiti dalle associazioni di volontariato che hanno aderito alla proposta.

“Ringrazio il mondo del commercio e il volontariato – afferma l’assessore al commercio Rocco Garufo – che hanno risposto alla nostra proposta in tempi brevissimi. Questa iniziativa, per quanto più in piccolo, sta nel solco di quanto proposto dall’amministrazione da quando è iniziata l’emergenza sanitaria Covid – 19 per aiutare i nuclei in maggiore difficoltà”.

“Un’opportunità ulteriore offerta non solo ai bambini delle famiglie più in difficoltà – dice l’assessore al sociale Andrea Raspanti – ma anche alla città nel suo insieme per vivere un Natale sicuramente diverso ma senza rinunciare allo spirito di solidarietà di cui proprio quest’anno abbiamo particolarmente bisogno. Un sincero grazie ai negozi aderenti e alle associazioni che, anche stavolta, hanno aderito con entusiasmo”

In sostanza l’acquirente che si reca nei negozi che hanno dato l’adesione all’iniziativa compra un regalo che viene lasciato al negoziante in una postazione ben visibile.

Insieme alle associazioni di categoria dei commercianti, l’Amministrazione comunale ha stabilito, al fine di facilitare la realizzazione delle operazioni, di limitare la scelta dei prodotti da regalare a tre sole tipologie: giocattoli, libri, articoli di cartoleria. Le stesse associazioni di categoria comunicano all’ente quali sono i negozi disponibili ad aderire all’iniziativa.

Questo un primo elenco di negozi aderenti all’iniziativa, per Confcommercio: Mondanelli – Via Ricasoli 52 (giocattoli); Toys – Via Pian di Rota 13 (giocattoli); Universo Giochi – Piazza Attias 31 (giocattoli); Regalgioca – Via dell’Ardenza 83 (giocattoli); La Città del Sole – Corso Amedeo 66 (giocattoli); Cartolibreria Le Sorgenti – Via delle Sorgenti 144 (cartolibreria); Libreria Nuova – Corso Amedeo 23/27 (libreria); Cartolibreria Bonatti Shop, sita in Livorno – Piazza Cavallotti 3/4

Questo un primo elenco per Confesercenti: Libreria “libri” via Garibaldi 6; Giocattolando via Garibaldi 129; La Coccinella via Provinciale Pisana 68; Bazar trovatutto, via Donnini 155; Giocattoli di Zuffelato Marina, via del Cardinale 30; Bazar Gelli, banco 409 al Mercato Centrale