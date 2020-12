Massarosa, si lavora per risolvere le criticità causate dal maltempo

Maltempo, a Massarosa si lavora per risolvere tutte le criticità

“Vorrei ringraziare davvero tutti per l’impegno di questi giorni, dagli esponenti dell’amministrazione, ai dipendenti, ai volontari che si sono voluti adoperare, alla protezione civile e un grazie speciale al corpo di polizia municipale che non ha mai mollato nonostante l’organico sottodimensionato e decimato da quarantene per covid, ha fatto veramente miracoli – il sindaco Alberto Coluccini parte da qui per tracciare il bilancio dell’emergenza maltempo che ha colpito Massarosa con criticità ed interventi su tutto il territorio – siamo stati operativi 24 ore su 24 con il Coco, centro operativo comunale, cercando di dare risposte efficaci alle diverse situazioni venutesi a creare per le forti piogge”.

A preoccupare è ancora il Lago di Massaciuccoli sempre a livello di guardia ma costantemente monitorato e con le idrovore in funzione. Operai del comune, consorzio di Bonifica e ditte incaricate, sono a lavoro per la risoluzione delle diverse criticità. A partire dalle esondazioni della Gora di Quiesa, della Gora di Stiava, del Fosso Sassaia, Ficaia e fosso Cava, quest’ultime in fase di risoluzione. In questi giorni allagamenti ad abitazioni ed attività produttive hanno interessato tutto il territorio dalla collina, Bargecchia e Corsanico, a Pian di Mommio, passando per Piano del Quercione, Quiesa e Bozzano dove si continua a lavorare per risolvere i problemi persistenti in via del Crocicchio, dove si sta valutando con i privati l’intervento più adatto per risolvere le problematiche.

Ancora chiusa per gli interventi in corso la via di Chiatri, dove decine di alberi sono caduti sulla carreggiata, si lavorerà fino a venerdì per la rimozione e messa in sicurezza. Su via Canipaletti si transita a senso alternato e per mezza giornata è stata chiusa anche via Matteotti per piante pericolanti. A Massaciuccoli due frane su Via Pietra a padule dove, verificata la tenuta del versante, si procede alla messa in sicurezza. Operai a lavoro anche per ripulire la sorgente di Quiesa e per la rimozione di inerti su strada in diversi punti. Intervento anche alla Madonna sul Monte Quiesa luogo di culto e devozione, sommersa di detriti e fango, a lavoro operai e volontari per ripulire e scongiurare problemi per la struttura.

“Continuiamo a monitorare la situazione – conclude il Sindaco Alberto Coluccini – e a lavorare per mettere in sicurezza tutto il territorio e limitare al massimo i disagi per i nostri cittadini e per le nostre attività”.