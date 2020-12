Dotato di laboratori informatici, multimediali e scientifici, oltre che di un invidiabile patrimonio museale, l’Ite Carrara è ai vertici della graduatoria provinciale e regionale per la preparazione agli studi universitari e per il tasso di occupazione dei suoi diplomati (indagine www.eduscopio.it).

L’Ite Carrara sostiene la centralità dell’economia nei rapporti umani e sociali ed opera nella convinzione che conoscerla contribuisca a formare cittadini consapevoli in grado di porsi in modo costruttivo di fronte alle sfide del nostro tempo. Garantisce l’acquisizione sia di contenuti propedeutici all’Università sia di competenze spendibili direttamente nel mondo del lavoro, anche in virtù della costante attenzione alle esigenze del territorio.

L’articolazione Amministrazione finanza e marketing si occupa di ambiti e processi che riguardano la competitività del sistema economico e produttivo del Paese ed ha come sfondo l’attualità del mercato. In linea con le indicazioni dell’Unione Europea, il quarto anno ed il quinto in particolare sono dedicati alla didattica dell’imprenditorialità. Grazie alla presenza di questa articolazione, l’Istituto fa parte della Rete Nazionale Itefm (Istituti tecnici economici di formazione manageriale).

Nell’articolazione Relazioni internazionali per il marketing viene privilegiato l’aspetto comunicativo attraverso un accurato apprendimento delle lingue straniere (Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco). Innovativa l’introduzione, nel 2016, del percorso Esabac Techno (unico in Toscana e fra i pochi in Italia per il taglio economico-politico) che consente di ottenere sia il diploma italiano sia quello francese (il Baccalauréat technologique) offrendo, quindi, in simultanea, due titoli di studio validi in tutta Europa.

L’articolazione Sistemi informativi aziendali pone al centro del suo interesse il sistema azienda colto soprattutto negli aspetti informatici che sempre più lo caratterizzano. Pertanto, vi si acquisiscono competenze specifiche per utilizzare, adattare e realizzare software applicativi. Il considerevole spazio curricolare dedicato all’Informatica è arricchito dalla presenza di un percorso certificato, utile nei processi lavorativi quanto negli studi universitari, di Cybersecurity, disciplina impartita, in ambito scolastico regionale, solo all’Ite Carrara.

Tutti gli indirizzi prevedono, a vario titolo, stage presso aziende, enti pubblici e all’estero.

L’istituto organizza corsi interni di formazione per il conseguimento di certificazioni informatiche (Ecdl), linguistiche (Delf, Zertifikat B, DELE) e si occupa, altresì, di progettare, organizzare, monitorare, documentare e archiviare in un apposito database tutte le attività che attengono all’alternanza scuola-lavoro.

Il secondo dei quattro Open day in programma si svolgerà sabato 12 dicembre dalle 16 alle 19.

Per agevolare la partecipazione del pubblico sono previsti tre link di accesso, ognuno per la fascia oraria di riferimento:

meet.google.com/zfd-zmnk-osq dalle 16 alle 17.

meet.google.com/mni-ftsn-yxp dalle 17 alle 18.

meet.google.com/sck-qnju-yhx dalle 18 alle 19.

I link sono reperibili sulla home page del sito web della scuola e sulla sua pagina facebook

Altri due incontri sono previsti per sabato 9 e sabato 23 gennaio prossimo.