Contributo per pc e tablet, ad Altopascio ultimi giorni per inviare la domanda

Ultimi giorni per partecipare al bando che consente a ragazzi e famiglie altopascesi di ottenere un contributo per l’acquisto di pc, tablet, stampanti, dispositivi informatici e utili per la connettività.

Il bando, promosso dall’amministrazione D’Ambrosio e finanziato con risorse comunali per 170mila euro, infatti, scade il prossimo 15 dicembre. Entro questa data, oltre a presentare la domanda, è necessario inviare anche la ricevuta, lo scontrino o la fattura dell’acquisto effettuato tra l’8 marzo e il 15 dicembre (vanno bene anche acquisti online). L’invio deve essere fatto per email scrivendo all’indirizzo: documenticomunealtopascio@gmail.com.

“Il messaggio che vogliamo dare con questo bando è molto semplice – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Ilaria Sorini – Dove non è detto che arrivino le risorse nazionali, noi cerchiamo di far arrivare quelle comunali, per consentire a chi ha più bisogno di poter contare su strumenti e opportunità, al pari di tutti gli altri. Destinatari di questo bando sono gli studenti (dalle elementari fino alle superiori) che risiedono ad Altopascio, le cui famiglie hanno un Isee fino a 45mila euro. Il contributo previsto parte da 300 fino a un massimo di 550 euro”.

Per partecipare è necessario leggere bene i requisiti previsti nel bando e compilare la domanda direttamente online, sul portale presente a questo link: http://www.comune.altopascio.lu.it/…/bando-divario…/.