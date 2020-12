Covid, a Villa Basilica completata la consegna delle mascherine

Grazie al contributo delle tante associazioni del territorio, tutti gli abitanti di Villa Basilica hanno ricevuto, direttamente a domicilio e gratuitamente, il kit di mascherine predisposto dall’amministrazione comunale. La fornitura comprende due mascherine FFP2 e 3 chirurgiche.

L’Amministrazione comunale, oltre a ringraziare la Regione Toscana per il rifornimento dei dispositivi di protezione, rivolge il suo grazie più sentito a tutti i gruppi che volontariamente si sono resi disponibili a supportare consiglieri e assessori nel giro di consegna. Le associazioni che hanno partecipato sono: la Misericordia di Villa Basilica, la Croce Rossa, l’associazione nazionale Carabinieri in congedo, il Team Carretti, il club A Tuttaaa, la Proloco, i Donatori di Sangue-Fratres di Pariana, l’associazione Coloniola e l’Asd us Colognora Valleriana.

Chi non avesse ancora ricevuto il kit può mettersi in contatto per la consegna con il sindaco Elisa Anelli, il vicesindaco Giordano Ballini e l’assessore Matteo Simi.