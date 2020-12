Marco Vichi presenta il suo nuovo libro in diretta sul Facebook della libreria Ubik

Marco Vichi presenta il suo nuovo libro Un caso maledetto in un incontro online con Carlo Lucarelli e i librai delle librerie Ubik di Lucca, Gorizia e Savona. L’autore sarà ospite di Connessioni, il format Ubik che fa dialogare autori, librai e lettori attraverso il web.

Gli appuntamenti aperti al pubblico sono trasmessi in diretta sulla pagina Facebook Ubik Librerie e condivisi sulle pagine. Lunedì (14 dicembre), alle 18,30, l’appuntamento con Marco Vichi.

Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione, dopo quasi un quarto di secolo in Pubblica Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi, non riesce a immaginare come accoglierà questo totale cambiamento. Ma per adesso è in servizio e il tempo per riflettere e farsi troppe domande non c’è: in una via del centro di Firenze avviene un omicidio brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo caso? Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo?

Marco Vichi è nato a Firenze, oggi vive nel Chianti. È autore di racconti, testi teatrali e romanzi, tra cui quelli della fortunata serie del commissario Bordelli. Vichi ha scritto anche sceneggiature per la radio (si ricordi Le Cento Lire, trasmissione di Rai Radio Tre dedicata all’arte in carcere). Ha tenuto laboratori di scrittura creativa in varie città e all’università di Firenze. Con l’autore e Carlo Lucarelli dialogheranno i librai delle ubik di Gorizia, Lucca e Savona.