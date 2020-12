Bagni di Lucca, oltre 3 milioni per i lavori sul territorio: 400mila euro per il restyling dello stadio delle Terme

Messa in sicurezza del territorio, lavori sulla viabilità e finanziamenti su sport e scuola. Sono questi i temi toccati dal piano triennale delle opere pubbliche (2021-2023) del comune di Bagni di Lucca. Una pioggia di lavori da 3 milioni e 640mila euro, di cui oltre 3 milioni nel 2021.

Il programma triennale delle opere pubbliche nel dettaglio

Lavori di messa in sicurezza da rischio idrogeologico del territorio comunale località Palmaia, Controneria, Montefegatesi per 1 milione e 233mila euro; lavori di messa in sicurezza sistemazione ed adeguamento viabilità per 580mila euro; messa in sicurezza impianti di illuminazione pubblica per 150mila euro; lavori di messa in sicurezza e restauro del ponte Maggio (collegamento per la frazione di Casoli) per 180mila euro; lavori di messa in sicurezza viabilità comunale (parapetti, ponti e muretti) per 500mila euro; rilocalizzazione e messa in sicurezza plesso scolastico Scesta, realizzazione impianto a biomassa per 246mila e 293 euro; efficientamento energetico e normativo fabbricato spogliatoi a servizio della piscina comunale per 245mila euro; lavori si messa in sicurezza tetto edificio scolastico di Fornoli per 105mila euro; ristrutturazione e adeguamento sismico dello stadio comunale delle Terme per 400mila euro.