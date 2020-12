Cinque comuni della Valle si contendono il premio ‘Piccolo comune amico’

Cinque comuni della Valle del Serchio a caccia di un premio. Careggine, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Molazzana e Pescaglia si contendono per la provincia di Lucca il premio Piccolo comune amico lanciato dal Codacons e che sarà presentato ufficialmente domani (12 dicembre) alle 11,30 nel corso di un evento in streaming sulla pagina Facebook del Codacons al quale parteciperà il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi.

I comuni partecipano al concorso grazie alle loro eccellenze locali, alle bellezze paesaggistiche e artistiche e per gli eventi tipici organizzati sul territorio: il Palio di San Jacopo, il granturco nano di Verni, museo della linea gotica, il carciofo bianco, il museo speleoarcheologico e via dicendo.

Si tratta di una iniziativa avviata a livello nazionale dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem, tesa a valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio e a diffondere in tutta Italia la conoscenza dei prodotti e della cultura locali.

Attraverso il voto dei cittadini saranno premiati i 25 comuni che, tra quelli che partecipano al concorso, otterranno il maggior numero di preferenze, all’interno di 5 categorie (agroalimentare, artigianato, innovazione sociale, cultura, arte, storia, economia circolare). I comuni vincitori, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una mappa interattiva consultabile attraverso apposita App (con cui si potranno visionare aziende e punti vendita di prodotti d’eccellenza, oltre ad eventi, sagre, e mercati locali), sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, nelle aree di servizio della rete autostradale, sui social e sulla stampa, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.

Tutti i cittadini possono votare il proprio comune preferito entro il prossimo 20 febbraio, utilizzando uno dei metodi di voto disponibili alla pagina https://codacons.it/piccolo-comune-amico-voto/. I comuni vincitori saranno premiati a marzo a Roma nel corso di un evento nazionale.