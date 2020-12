Nuovi finanziamenti per il restauro delle mura di Montecarlo

Nuovi lavori per il restauro e consolidamento delle mura di Montecarlo.

A distanza di alcuni anni dal crollo di una porzione di mura in prossimità della Casa del Capitano avvenuto nel 2013, per i quali sono stati prontamente eseguiti lavori di messa in sicurezza e consolidamento da parte della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara, il ministero dei beni culturali ha concesso ulteriori finanziamenti per proseguire le operazioni di restauro e consolidamento del versante interessato.

Il sindaco Federico Carrara ha avuto un incontro con la Soprintendenza, durante il quale è stata comunicata la concessione di un’importante somma destinata al suddetto intervento e sono stati presi accordi per l’avvio dei lavori.

La Soprintendenza, alla quale vanno i ringraziamenti personali del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale, si è dimostrata interessata a far sì che i lavori si svolgano celermente nell’interesse della conservazione e valorizzazione del bene culturale.

Federico Carrara esprime, a nome dell’amministrazione, “piena soddisfazione per questo risultato che permetterà di poter usufruire nuovamente di uno spazio e di un percorso di sicuro interesse turistico-paesaggistico-architettonico, sia per i montecarlesi, sia per i turisti ed i visitatori del centro storico. Preme sottolineare ancora una volta la stretta sinergia tra l’amministrazione comunale e la Soprintendenza, che ha permesso che il procedimento potesse avere l’iter più semplice possibile”.