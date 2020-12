Settore lapideo, prorogato di un anno il contratto provinciale

Oggi (11 dicembre) a Pietrasanta nella sede di Confindustria Toscana nord Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno siglato insieme a Confindustria il verbale di accordo che definisce la proroga di un anno del contratto provinciale lapideo industria in scadenza.

“Il contratto interessa circa mille lavoratori del settore lapideo della provincia di Lucca sia delle cave che dei laboratori di trasformazione – piega Fille Cgil Lucca -. Siamo nel pieno della seconda ondata Covid19 e siamo in stato di emergenza sanitaria internazionale da oltre 10 mesi. Le necessarie misure restrittive imposte dai governi hanno prodotto ripercussioni pesanti sul tessuto sociale ed economico e ovviamente un crollo delle vendite italiane di marmo nel mondo, in tutti i distretti locali, compreso quello di Lucca dove la produzione ha subito un calo, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di oltre l’11 per cento nel primo trimestre, del 34,7 per cento nel secondo trimestre e del 9 per cento nel terzo trimestre“.

“È difficile ipotizzare l’andamento dei prossimi mesi, per questo la decisione condivisa di non avviare la trattativa per il rinnovo del contratto bensì prorogare quello vigente di un anno, in attesa di superare la fase emergenziale e valutare le conseguenze e l’andamento del settore – conclude Fillea Cgil Lucca -. Siamo soddisfatti dell’intesa raggiunta. I lavoratori vivono tutti i giorni le difficoltà delle aziende, loro stessi sono in difficoltà a partire dalle condizioni di lavoro che, per il rispetto dei protocolli anti contagio, sono rese più difficili. Parte di loro inoltre sono ancora in cassa integrazione. Positivo e responsabile è l’atteggiamento di lavoratori e aziende in questo complicato contesto”.