Zappia (Lega): “Asfalto in via Romana anche grazie alla mia protesta”

Inizia l’asfaltatura della via Romana e il consigliere della Lega Bruno Zappia interrompe la protesta, che è consistita nel non partecipare a consigli comunali e commissioni consiliari.

“Sono felice – commenta – per aver raggiunto l’obbiettivo di fare asfaltare la via Romana. Sono trascorsi diversi anni con l’asfalto a pezzi, pieno di buche e poco sicuro. Una arteria importante che porta dalla rotatoria di Antraccoli fino alla chiesa di Capannori. È transitata da migliaia di macchine e moto. Con la pista ciclabile la strada è diventata stretta e pericolosa, piena di buche e avvallamenti che queste sono cause di incidenti e soprattutto creano problemi alle autovetture. Era una vergogna vedere una strada importante in queste condizioni”.

“Grazie ai tantissimi cittadini che mi hanno contattato e segnalato questa incresciosa situazione – conclude – e al mio impulso positivo l’amministrazione ha dato mandato per la prossima settimana di asfaltare la strada”.