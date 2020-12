Cambio contenitore Ascit, un lettore: “Troppa burocrazia”

Burocrazia per il ritiro della spazzatura in tempi di Covid.

A segnalare le difficoltà per un cambio di un contenitore rotto è un nostro lettore: “Avviso ai naviganti del Comune di Capannori – scrive – per cambiare un contenitore della raccolta differenziata rotto è necessario: andare sul sito dell’Ascit, scaricare un modulo in pdf, per chi non ha Adobe Acrobat ma solo il reader stamparlo, compilarlo, scannerizzarlo e rispedirlo con copia di un documento di riconoscimento per posta elettronica all’Ascit (urp@…). Tutto questo per essere contattati e prendere un appuntamento propedeutico a recarsi poi all’Ascit per il cambio del contenitore”.

“Domanda – si chiede il lettore – Se devo mandare una mail a cosa serve il modulo? Non è più facile, visto che mi mandi sul sito, approntare un servizio di richiesta on line? Perchè tutta questa inutile burocrazia? Ma la cosa ancora più risibile: la spazzatura non viene ritirata perchè il contenitore è rotto con tanto di biglietto inserito sul coperchio. Chi vive in appartamento cosa deve fare vista che di tratta di rifiuti organici?”.